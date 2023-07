ufficiale Valencia, rinnovo di contratto per Alberto Marì: il centravanti firma fino al 2026

vedi letture

Nell'ultima stagione si è messo in mostra nel finale di campionato, collezionando cinque presenze e un gol (ma in appena 80' in campo), riuscendo a inserirsi nel giro della prima squadra. Per la prossima stagione Alberto Marì vi rimarrà in pianta stabile, senza più disputare le partite della squadra B del Valencia.

Come annunciato tramite un post pubblicato su Twitter, il club spagnolo ha rinnovato il contratto al centravanti nativo di Alicante: nuova scadenza fissata a giugno 2026. Classe 2001, Alberto Marì è cresciuto nell'Eibar, per poi passare al Vitoria. E' nell'organico del Valencia dal 2021, ma solo nell'ultima stagione ha cominciato a trovare spazio in prima squadra.