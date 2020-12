Valencia, Gabriel Paulista ora è spagnolo: "Voglio giocare gli Europei con la Roja"

vedi letture

Gabriel Paulista, difensore brasiliano del Valencia, ha ottenuto la nazionalità spagnola. Per lui si possono aprire le porte della Nazionale di Luis Enrique già pronto a convocarlo: "Mi è stata concessa la nazionalità spagnola e posso solo ringraziare questo meraviglioso Paese e i suoi cittadini per avermi accolto come a casa. Sono nato in Brasile e amo il mio Paese d'origine. Lo farò sempre ma la Spagna mi ha dato molto e la cosa che amo di più nella mia vita: mio figlio. Per me è un onore e un orgoglio. Grazie per la vostra generosità e appoggio". si legge sul suo profilo Instagram. El Espanol ha evidenziato altre dichiarazioni: "Voglio giocare con la seleccion e disputare l'Europeo difendendo i colori della Spagna".