VIDEO - Zidane: "Sono qui e sono l'allenatore del Real Madrid finché non succede qualcosa"

Zidane: "Sono qui e sono l'allenatore del Real Madrid finché non succede qualcosa"

L'eliminazione dalla Champions League ha portato qualche malumore anche in casa Real. Zinedine Zidane, infatti, non ha voluto rispondere alla domanda riguardante il suo futuro. Ecco le parole del tecnico: "Che cosa faremo il prossimo anno? Vedremo, per il momento ci riposeremo, poi valuteremo. Sono qui e sono l'allenatore del Real Madrid finché non succede qualcosa".

Poche parole dunque, anche se Zizou sembra essere soddisfatto della stagione: "Non possiamo essere contenti, è ovvio. Abbiamo perso la partita e la qualificazione. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".