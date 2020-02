vedi letture

Vitoria Setubal, esordio per Antonucci nella sconfitta in casa del Braga

Esordio per Mirko Antonucci con il Vitoria Setubal nella sfida contro lo Sporting Braga nel 22° turno della massima divisione portoghese. Rientrato questa settimana dopo l'infortunio alla caviglia che lo aveva portato a saltare le sfide delle scorse settimane il talento della Roma arrivano in prestito semestrale in Portogallo si è messo subito in luce dando il via all'azione del gol della bandiera del Vitoria nel 3-1 finale a favore del Braga.