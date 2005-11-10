Zinchenko riparte... dall'Ajax: l'ucraino prosegue la sua riabilitazione ad Amsterdam

Oleksandr Zinchenko continua a lavorare per tornare in campo. Il nazionale ucraino, attualmente svincolato, sta infatti svolgendo l'ultima fase del proprio percorso di riabilitazione presso le strutture dell'Ajax, club che gli ha concesso di allenarsi a De Toekomst dopo la scadenza del contratto.

L'ex Manchester City e Arsenal si era trasferito ad Amsterdam nel mercato invernale del 2026, firmando un accordo di sei mesi. La sua esperienza in biancorosso, però, è stata pesantemente condizionata dall'infortunio riportato lo scorso febbraio nella sfida di Eredivisie contro il Fortuna Sittard alla Johan Cruijff ArenA. Un problema fisico che lo ha limitato ad appena due presenze con la maglia dei Lancieri. Attraverso i canali ufficiali dell'Ajax, Zinchenko ha voluto ringraziare il club per il sostegno ricevuto durante il recupero: "Vorrei dire un enorme grazie a Jordi Cruijff, al tecnico Míchel Sánchez e a tutti all'Ajax per avermi dato l'opportunità di completare la riabilitazione e rimettermi in carreggiata. Sono davvero grato a tutte le persone del club per la calorosa accoglienza e l'incredibile supporto ricevuto durante questo percorso. Significa davvero tanto per me".

In attesa di trovare una nuova squadra, il classe 1996 proseguirà quindi il lavoro ad Amsterdam con l'obiettivo di farsi trovare nelle migliori condizioni possibili per la prossima opportunità della sua carriera.