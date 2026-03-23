Zinchenko torna sull'esperienza all'Arsenal: "L'ultimo anno lì è stato il peggiore della mia vita"

In una recente intervista il terzino Oleksandr Zinchenko è tornato sulla sua esperienza all’Arsenal e in particolare sul suo ultimo anno quando ha iniziato a trovare sempre meno spazio fino a salutare il club londinese prima per approdare al Nottingham Forest e poi all’Ajax.

“Mi vergognavo profondamente del fatto che la mia carriera all’Arsenal stesse iniziando a sgretolarsi. Ho giocato da titolare solo qualche partita isolata (23 presenze totali NdR) e parlando puramente a titolo personale, è stata senza dubbio la peggiore stagione che abbia mai vissuto da professionista”, sono le parole di Zinchenko riportare da Sport.ua.

Il calciatore classe ‘96 attualmente è fermo ai box, e ha finito in anticipo la propria stagione, dopo un grave infortunio al ginocchio subito dopo appena due presenze con la maglia dell’Ajax.