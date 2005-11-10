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La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano

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Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 18:34Calcio femminile
21.10.2026 18:34Calcio femminile
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Un simbolo anche per la parità di genere nello sport, oltre che prima calciatrice italiana candidata per il Pallone d'oro femminile
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale, la Roma Femminile dà l'atteso annuncio: capitan Manuela Giugliano ha rinnovato con il club fino al 2030. Altri quattro anni in giallorosso, dopo i sette già trascorsi, una dichiarazione di amore di quelle che nel calcio ormai non usano (quasi) più. Un rinnovo che premia anche il lato umano, di una "diva" silenziosa che sta divenendo sempre di più un simbolo del calcio femminile italiano.

Chi è Manuela Giugliano.

Certo, la risposta è facile, e una frase come quella appena pronunciata rischia di divenire la fiera dell'ovvio, ma è sempre bene ricordare il percorso della centrocampista, divenuta capitana della Roma dopo gli addii di Bartoli e Linari. Dopo una lunga gavetta, la classe 1997 approda nella capitale nell'estate 2019, quando la Roma Femminile ha solo un anno di vita: arriva un quarto posto, poi la vittoria della Coppa Italia (saranno tre in tutto), la Women's Champions League dell'annata 2022-2023, che vede le giallorosse centrare una storica qualificazione ai quarti di finale (persi con il Barcellona), poi la vittoria di due Supercoppa e del primo campionato della storia della società, cui seguono altri due scudetti. La Nazionale, della quale è punto fermo, ma non finisce qui: è la prima calciatrice italiana a essere inserita nella lista delle trenta candidate al Pallone d'oro femminile.

La vita fuori dal rettangolo verde.

Nell'estate da poco trascorsa, diventa anche opinionista a Notti Mondiali sulla Rai, in occasione del Mondiale maschile, dando un nuova luce a quello che è il mondo del femminile. E non solo. Da capitana e numero 10 della Roma - prima donna in giallorosso a indossare in contemporanea due simboli sacri del calcio - la centrocampista si è da sempre battuta per promuovere la parità di genere nello sport e ispirare le nuove generazioni di bambine che si avvicinano al calcio; il 2 luglio ha sposato la compagna Veronica Petrucci.

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