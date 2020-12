FIFA The Best - Un uomo e due donne: i 3 finalisti come miglior tecnico del calcio femminile

vedi letture

Ci siamo quasi! La FIFA in questi minuti ha svelato i tre finalisti delle sette categorie per il "The Best FIFA Football Awards", cerimonia che si terrà il 17 dicembre. L'ultimo premio, non certo per importanza, è quello che sarà assegnato al "The Best FIFA Women's Coach 2020": a contenderselo saranno Emma Hayes del Chelsea Women FC, Jean-Luc Vasseur dell'Olympique Lione e l'ex ct olandese Sarina Wiegman