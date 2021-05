Juventus Women, Guarino tentata dalla Nazionale? Per la panchina piace Vasseur

La Serie A femminile volge al termine e le squadre stanno iniziando a fare le loro valutazioni anche in chiave panchina. Valutazioni in corso anche in casa Juventus, che si starebbe guardando intorno nonostante il rinnovo di Rita Guarino fino al 2022. L'allenatrice sarebbe tentata dall'esperienza in Nazionale, in caso di addio di Milena Bertolini, e il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Jean-Luc Vasseur, fresco di rescissione con il Lione. A riportarlo è Sky Sport.