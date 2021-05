Juve Women, due allenatori stranieri nel mirino: Vasseur subito o Montemurro fra un anno

Il prossimo tecnico della Juventus Women potrebbe parlare straniero. Con l'allenatrice Rita Guarino candidata alla sostituzione di Milena Bertolini alla guida dell'Italia dopo il prossimo Europeo infatti la società bianconera starebbe pensando di affidarsi a un tecnico estero con due nomi su tutti. Uno, già noto, è quello di Jean Luc Vasseur che ha da poco concluso la sua avventura al Lione ed è pronto a ripartire già dalla prossima stagione; l'altro, come riferisce Tuttocalciofemminile, è invece quello di Joe Montemurro, ex Arsenal e già accostato alla Fiorentina, che però ha deciso di prendersi un anno sabbatico e tornerà in pista solo nel 2022. Molto dipenderà da cosa deciderà di fare la società bianconera dopo la vittoria, ormai imminente, del quarto Scudetto: continuare con Guarino per poi puntare l'australiano o cambiare subito – con l'attuale allenatrice che potrebbe restare ferma un anno – e tesserare uno dei migliori allenatori del panorama europeo.