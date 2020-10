Il punto sulla A femminile: la Juventus sa solo vincere, il Milan rialza la testa

vedi letture

La Juventus continua a vincere. Anzi, nel big match della quinta giornata stravince contro la Fiorentina: 4-0 il punteggio in favore delle bianconere grazie alle reti Girelli, Maria Alves, Bonansea e Hurtig. Tutto facile per le ragazze di Rita Guarino, anche grazie al rosso rimediato da Louise Quinn che ha lasciato il viola in 10 dopo appena 13 minuti. Quinto successo consecutivo per la Juventus che guida la classifica a punteggio pieno davanti ad un sorprendente Sassuolo. Le neroverdi hanno battuto di misura il San Marino Academy, centrando così il quarto successo di fila.

Unico pareggio di giornata quello fra Inter e Roma: nonostante il dominio delle giallorosse, le nerazzurri sono riuscite a strappare il pari. 1-1 il risultato finale, a segno Serturini e Marinelli.

Nelle zone altre della classifica, il Milan batte a domicilio l'Empoli Ladies e si porta al terzo posto, ad un solo punto di distacco dal Sassuolo: 3-0 il punteggio finale in favore delle ragazze di Ganz.

Primi punti per l'Hellas Verona, che batte 1-0 la Pink Bari nello scontro diretto per la salvezza. Ancora a zero punti il Napoli: 5 sconfitte in altrettante gare. Nell'ultimo turno è arrivato il ko di misura sul campo della Florentia San Gimignano: le toscane salgono così a 6 punti.

Risultati

Sabato 10 ottobre

Florentia San Gimignano-Napoli 1-0

Hellas Verona-Pink Bari 1-0

Empoli Ladies-Milan 0-3

Domenica 11 ottobre

Inter-Roma 1-1

Sassuolo-San Marino Academy 1-0

Juventus-Fiorentina 4-0

Classifica

Juventus 15

Sassuolo 13

Milan 12

Empoli Ladies 9

Fiorentina 9

Roma 8

Inter 7

Florentia San Gimignano 6

Hellas Verona 3

San Marino Academy 3

Pink Bari 3

Napoli 0