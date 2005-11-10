Inter imbattuta, male la Roma, la Juve si rialza. Come sono andate le italiane in UWCL

Altra due giorni dolceamara per le squadre italiane impegnate in Women's Champions League. Sono infatti arrivati una vittoria, un pareggio strappato all'ultimo e una sonora sconfitta contro una delle big mondiali.

Inter ancora imbattuta

L'Inter aveva una grande occasione nella serata di ieri, una vittoria contro l'Austria Vienna di Elisa Pfattner infatti avrebbe avrebbe regalato alle nerazzurre il primo posto, al pari del Barcellona, in classifica. In Austria invece p arrivato un pari strappato all'ultimo secondo grazie alla centrale Ivana Andres. L'Inter può comunque 'consolarsi' essendo l'unica italiana ancora imbattuta in Champions.

La Juventus rialza la testa

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, le bianconere erano chiamate al riscatto: e hanno risposto presente. In casa di un Hacken solido la squadra di Guerrero ci ha messo quasi un'ora per sbloccare la gara, il gol di Pinto ha dato però il via a una vittoria rotonda impreziosita dalle reti di Godo e Redondo. Un successo che fa classifica e dà morale.

Che scoppola la Roma

Che le giallorosse fossero davanti a una missione impossibile era chiaro: il Barcellona è una delle più forti squadre al mondo nonché campione in carica, ma il 6-0 finale è un punteggio che penalizza oltremodo la prestazione della squadra di Piovani che però ora non può più sbagliare. Il solo punto in classifica dopo due gare è un magro risultato e per sperare quantomeno nei play off bisognerà innestare un'altra marcia alla ripresa.

Programma e risultati della 2ª giornata di Women’s Champions League

Roma - Barcellona 0-6

19' e 60' Hansen (B), 39' [aut.] Oladipo (R), 53' e 75'Pina (B), 85' Pajor (B)

BK Hacken - Juventus 0-3

57' Pinto, 76' Godo, 88' Redondo

Paris FC - Arsenal 2-2

41' Russo, 50' Stanway (A), 72' Mateo (P), 87' [rig.] Ma. Mendy (P)

Lione - Chelsea 0-0

Benfica - Bayern Monaco 0-3

74' Bühl, 80' Harder, 88' Kett

Austria Vienna - Inter 1-1

21' Uka (AV), 90+3'Ivana Andres (I)

HB Køge - Servette 5-1

9' Schultz (K), 28' Nadim (K), 35' aut.Carage (K), 48' Balleste (S), 64' Carusa (K), 88' Oskarsdottir (K)

Manchester City - Real Madrid 1-1

29' Caicedo (R), 51' Shaw (M)

Paris Saint-Germain - OH Leuven 5-0

9' Ajibade, 51' e 63' Feller, 69' Karchaoui, 84' Yaya

La classifica

Barcellona 6

Lione 4

Paris Saint-Germain 4

Bayern Monaco 4

Arsenal 4

Inter 4

Chelsea 4

Koge 3

Juventus 3

Benfica 3

Manchester City 2

Real Madrid 2

Austria Vienna 1

Paris Fc 1

OH Leuven 1

Roma 1

Hacken 0

Servette 0