Italia-Bielorussia 1-1, le pagelle: Bonansea sugli scudi, la difesa meno. I cambi non incidono

L'Italia pareggia 1-1 contro la Bielorussia nel ritorno del primo turno dei play off per i Mondiali, ma stacca comunque il pass per la finale grazie al 2-0 dell'andata.

Italia

Baldi 5,5 - Praticamente inoperosa nel primo tempo, nella ripresa viene chiamata in causa più spesso, ma risponde presente anche se qualche uscita è da brivido. Nulla può sulla zampata di Alkovik che vale il pari.

Di Guglielmo 6 - Nel primo tempo gioca costantemente in attacco appoggiando l'azione e raddoppiando costantemente sulla fascia. Nella ripresa è un po' più timida come il resto della squadra e assiste al gol del pari avversario. Ci prova però fino all'ultimo anche in fase offensiva andando vicina al gol in due occasioni.

Lenzini 6 - Nel primo tempo non viene chiamata in causa spesso se non nei retropassaggi delle compagne. Nella ripresa la musica cambia e soffre in un paio di occasioni sulle ripartenze verticali delle avversarie. Un po' sorpresa in occasione del pari.

Soffia 5,5 - Torna dopo la squalifica e gestisce bene, soprattutto nel primo tempo, la fase difensiva. Anche lei soffre maggiormente nella ripresa e non appare reattiva in occasione del gol del pari. Dal 81° Rosucci Sv – Si piazza al centro della difesa e fa il suo, senza grandi sbavature.

Boattin 6,5 - Spinge con costanza e sfiora un gol che sarebbe stato meraviglioso al termine di uno slalom fra avversarie.

Severini 5,5 - Giocatrice di lotte e di governo, cerca spesso di inserirsi negli spazi, ma manca di un po' di cattiveria negli ultimi 20 metri anche se cerca spesso il tiro dalla distanza. Si spegne alla distanza come tutta la squadra. Da lei, che gioca in casa, ci si aspettava qualcosa di più.

Caruso 6,5 - Nel primo tempo è una delle migliori, sforna cross a ripetizione che pongono le basi per il gol e le azioni più pericolose dell'Italia. Nella ripresa cerca anche la gloria personale, ma senza fortuna.

Greggi 6 - Solito motorino perpetuo in mezzo al campo. Corre, recupera palloni e fa ripartire l'azione sempre con lucidità e precisione anche al cospetto di avversarie fisicamente sovrastanti. Dal 60° Dragoni 5 – Le qualità le conosciamo tutte, ma appare un po' timida in mezzo al campo e non riesce a farla valere.

Cantore 5,5 - Buone sgroppate sulla sua corsia dialogando sia con Caruso sia con Di Guglielmo per cercare di aprire varchi per il cross. Davanti però non è incisiva come ci si aspetta da lei. Dal 75° Glionna SV – Non incide particolarmente.

Girelli 6 - Guida l'attacco come suo solito giocando di sponda con le compagne, aprendo loro spazi e facendo valere il fisico sui palloni alti. Alla fine le manca solo il gol. Esce dopo uno scontro aereo in fase difensiva. Dal 60° Polli 5,5 – Entra e colpisce un palo da buona posizione, sprecando il colpo del possibile ko. Dopo arriva il pari avversario.

Bonansea 7 - Il Franchi le porta bene visto che segna ancora una volta in questo stadio con la maglia azzurra. Ha il merito di sbloccare l'azione da attaccante vera e poi sfiora il raddoppio in acrobazia. La migliore del tridente azzurro. Dal 60° Cambiaghi 5,5 – Sembra in involuzione rispetto al passato, non riesce a incidere nella seconda parte della ripresa.

Andrea Soncin 6 - Nel primo tempo la squadra domina, crea e sta volta segna quasi subito. Sembra l'inizio di una grande serata, ma invece le cose vanno diversamente con la squadra che continua a sprecare e nella ripresa addirittura subisce il pareggio. La squadra sembra accontentarsi nella ripresa e questo sicuramente non piacerà al ct che nell'immediato post gara si è preso le sue responsabilità per l'atteggiamento visto, soprat

tutto, nell'ultima mezzora.

Bielorussia (4-5-1): Nat. Voskobovich 6,5; Slesarchik 6, Sitnikava 5,5 (dal 70° Harshkova), Kazakevich 6, Bohdan 5,5 (dal 90° Kapustina sv) ; Kavaliova 5 (dal 45° Alkhovik 6,5) , Linnik 6, Kozyupa 5,5, Belaya 6, Shlapakova 5 (dal 82° Siniauskaya); Surovtseva 5 (dal 45° Pratasiuk 6). A disposizione: Seuko, Svidunovich, Tsikhavodava, Maniukova, Valiuk, Charlionak, Nad. Voskobovich, CT Hryharau 6