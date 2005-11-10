Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Luca Bargellini
La Nazionale Femminile conquista la finale dei play-off mondiali ma allo stesso tempo perde una posizione nel Ranking FIFA, scivolando al 14° posto alle spalle della Norvegia. In testa alla classifica c’è sempre la Spagna, reduce dalle due amichevoli con gli Stati Uniti - attualmente secondi - che hanno permesso alle Furie Rosse di aumentare il gap sulle loro dirette inseguitrici. Completa il podio la Germania, uscita vincitrice dai test con Australia e Giappone.
Escono invece dalla top ten i Paesi Bassi, ‘puniti’ come la Corea del Nord dal balzo in avanti della Danimarca. Conquista due posizioni anche la Finlandia (prossima avversaria delle Azzurre nello spareggio verso la fase finale del torneo iridato), ora 22ª davanti a Scozia e Portogallo.