L'Italia fa la partita e crea tante occasioni, ma non segna: 0-0 contro la Bielorussia al 45°

Finisce senza reti il primo tempo della sfida fra Bielorussia e Italia valida per l’andata del primo turno play off per il Mondiale del 2027. Le Azzurre fanno la partita, creano diverse occasioni da rete, ma non riescono a sfondare dalla parti di Voskobovich anche per un po' di mancanza di cattiveria e precisione al tiro.

Bielorussia sulla difensiva

Come da copione è l’Italia a fare la gara contro una Bielorussia compatta, corta e che in fase di non possesso si schiera con un 5-4-1 che lascia pochi spazi soprattutto al centro e che costringe l’Italia ad allargare il gioco per creare spazi per Piemonte e i tagli delle esterne. La prima occasione vera arriva con Schatzer che si libera al tiro dalla distanza cogliendo la traversa.

Si alza la pressione azzurra

L’Italia fatica a uscire dalla pressione delle avversarie e creare occasioni da gol anche se intorno al 25° Glionna e Salvai impegnano Voskobovich in due occasioni consecutive con la portiera bielorussa che si salva in qualche modo. L’occasione migliore del primo tempo arriva al 34° con Piemonte che serve l’accorrente Giugliano in area: la numero 10 però si fa ipnotizzare da Voskobovich che tiene a galla le sue compagne. Nel finale ci prova ancora Salvai su azione d'angolo, ma il pallone le resta troppo dietro e il suo tentativo non preoccupa la Bielorussia che nel primo tempo si è vista solo una volta nell'area azzurra.