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Italia, Soncin: "Live TMW
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 20:24Calcio femminile
autore Tommaso Maschio
13.10.2026 20:24Calcio femminile
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Dopo il pareggio, inatteso, contro la Bielorussia al Franchi di Firenze il ct Andrea Soncin interviene in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra e il passaggio del turno nei play off per il Mondiale della prossima estate in Brasile:
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