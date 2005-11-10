Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti

L’Italia Femminile Under 17 nella seconda gara del Round 1 di qualificazione all’Europeo coglie un pari prezioso con le padrone di casa della Norvegia e vede il passaggio del turno visto che le prime tre del raggruppamento avanzano al Round 2.

Dopo la sconfitta di mercoledì scorso contro l’Austria, la squadra guidata da Priscilla Del Prete ha mostrato grandi segnali di reazione, conquistando un punto che dà ottimismo in vista della sfida di martedì contro l’Irlanda del Nord, decisiva per accedere al Round 2 della Lega A: vista la classifica dopo le prime due giornate, all’Italia basterà non perdere per passare il turno. - si legge nel comunicato della FIGC - Una partita, quella giocata a Sarpsborg, finita 0-0 ma che entrambe le squadre avrebbero potuto vincere: la Norvegia, che nella prima giornata del Gruppo A1 aveva battuto 4-0 l’Irlanda del Nord, può recriminare per aver colpito ben legni (tutti nel primo tempo, due con Garstad e uno con Waehler), ma anche l’Italia ha avuto una grande occasione per sbloccare il risultato con Faggioli.

Le parole dell'allenatrice Priscilla del Prete

“È stata una partita alla pari, con il risultato che rispecchia l’andamento della gara. – l’analisi del tecnico delle Azzurrine – In avvio la Norvegia ha avuto più occasioni, poi siamo uscite noi. La squadra, però, ha avuto il giusto atteggiamento, provando a giocare fino alla fine: dobbiamo solo provare a sfruttare meglio le occasioni. In queste prime due partite abbiamo affrontato due squadre che sono molto più avanti di noi, essendo in piena stagione mentre i nostri campionati sono appena iniziati, ma le indicazioni positive sono state tante. Ora testa alla prossima, cercando di affrontare l’Irlanda del Nord nella maniera giusta, provando ovviamente a vincere e segnare più gol possibili”.

Il tabellino di Norvegia-Italia 0-0

NORVEGIA (4-3-3): Pettersen; Lunde, Mannsverk, Horpestad, Thorleifsson; Hamnvik (dal 19’ st Eide-Hellesund), Balmforth, Waehler; Aasdokken (dal 19’ st Roaas), Garstad, Nielsen. A disp.: Strand Nilsen, Mathisen, Onsoien, Hermansen, Bremnes, Arnstad, Willumsen. All. Torneus

ITALIA (4-2-3-1): Ruotolo; Mariani, Oberparleiter, Fiorani, Ferraro (dal 30’ st Dall’Ava); Gavazza, Vianello (dal 1’ st Rossi); Chiessi (dal 1’ st Saragoni), Crotti (dal 1’ st Battocchio), De Clemente; Faggioli (dal 24’ st Ferranti). A disp.: Wenin, Grigoli, Elshamy, Brunetti. All. Del Prete

ARBITRO: Albayrak (Turchia). Assistenti: Gorgun (Turchia), Markovic (Bosnia). IV ufficiale: Miletic (Bosnia)

Note: ammonite Fiorani (I), Saragoni (I), Aasdokken (N), Roaas (N),



UEFA WOMEN’S UNDER 17 CHAMPIONSHIP – ROUND 1

Lega A – Gruppo A1

Prima giornata – Mercoledì 7 ottobre

Norvegia-Irlanda del Nord 4-0

ITALIA-Austria 1-3

Seconda giornata – Sabato 10 ottobre

Norvegia-ITALIA 0-0

Austria-Irlanda del Nord 4-1

Classifica: Austria 6, Norvegia 4, Italia 1, Irlanda del Nord 0

Terza giornata – Martedì 13 ottobre

Ore 15: Irlanda del Nord-ITALIA (Sarpsborg)

Ore 15: Austria-Norvegia (Bekkestua)