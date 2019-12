Juve Women, Galli: "Rivali rinforzate, ma abbiamo qualcosa in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista della Juventus Women Aurora Galli ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio AIC del suo inserimento nella top 11 femminile della passata stagione: “Sono onorata di ricevere questo premio. È motivo d'orgoglio sia per me sia per le mie compagne, abbiamo lavorato tanto in questi mesi per migliorarci sempre. Siamo partite bene e stiamo tenendo questa linea. La Fiorentina è una grandissima squadra, ma noi abbiamo giocato meglio del solito, il fraseggio e la conoscenza sono migliorate e il gioco è più fluido. - continua Galli come riporta http://www.studioassist.eu/it - Bisogna anche segnare quindi continuiamo così. Il campionato migliorato, tutte le squadre si sono rinforzate, ma noi siamo riuscite ad avere quel qualcosa in più, speriamo che continui. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che ci seguono ovunque, sono fantastici. Un tifo pulito è la cosa più importante, vogliamo chiamarne sempre di più".