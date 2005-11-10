Lazio verso il derby, Castiello: "Gara che si prepara da sola. Serve sacrificio e fatica"

La centrocampista e capitana della Lazio Antonietta Castiello ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del derby di domani pomeriggio: “Arriviamo a questa sfida con tanta fame, contro il Parma abbiamo pareggiato anche se abbiamo fatto un’ottima prestazione, ora arriveremo a questa gara con un piglio in più. - spiega la calciatrice come riporta Lalaziosiamonoi.it - Ogni derby si prepara da solo, anche perché non siamo mai riuscite a portare a casa questa partita. Al massimo è arrivato un pareggio. Non sarà facile perché siamo una squadra nuova, che si sta amalgamando e sono sicura che la mia squadra non abbia paura di giocare a viso aperto con nessuno. Un derby che abbiamo giocato così alla prima giornata è stata un’emozione indescrivibile, sia per noi sia per me. Averlo così subito fa capire sicuramente alle nuove che il derby di Roma è un’altra cosa”.

Sulle difficoltà della sfida

Castiello spiega poi che difficoltà si attende dal derby: “La Lazio giocherà a viso aperto con tutto che la Roma è una squadra già fatta, che ha vinto molto e ha molta esperienza, mentre noi siamo una squadra nuova. Ci sarà bisogno di tanto sacrificio e fatica, ma sappiamo cosa vogliamo fare. A me poi piacciono le sfide che vengono soprannominate ‘guerre’, sono lì in prima fila a caricare le compagne. - prosegue la calciatrice – Non voglio caricare troppo le mie compagne, c’è già troppa tensione. E poi le compagne che mi conoscono da più tempo hanno già detto alle nuove che vivo questa settimana in maniera molto intensa e di non fare caso a me”.

Appello ai tifosi

Spazio infine sul fattore ambientale: “Spingo i nostri tifosi a farli venire domenica dopo domenica, abbiamo bisogno di loro. Più siamo e meglio stiamo”.

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