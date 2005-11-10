Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Tommaso Maschio
Il commissario della FIGC Giovanni Malagò, presente ieri al Franchi al fianco del direttore tecnico delle nazionali Claudio Ranieri, si è voluto congratulare con l’Italia Femminile per aver conquistato il passaggio al secondo turno dei play off per il Mondiale della prossima estate: “Complimenti alle Azzurre per aver conquistato la finale playoff. Ora ci attende la Finlandia, un doppio confronto decisivo in cui dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità e la determinazione necessaria per raggiungere un obiettivo fondamentale come la qualificazione al Mondiale 2027. - sono le sue parole ai canali della Federcalcio - Dobbiamo sostenere queste ragazze e fargli sentire la nostra vicinanza”.
Nell’intervallo della sfida contro la Bielorussia di ieri (terminata 1-1) Malagò si era invece così espresso, ai microfoni della Rai, anche sullo sviluppo del calcio femminile: “È una materia che conosco bene e su cui ho studiato molto, l’errore da evitare è quello di togliere risorse al calcio maschile o ad altre componenti per trasferirle al femminile. - prosegue ancora il commissario federale – Dobbiamo essere capaci di attrarre risorse nuove e partner strategici. Ci sono aziende e sponsor fortemente interessati a sposare questo progetto apportando capitali e non solo. Credo che a breve ci saranno novità importanti in tal senso”.