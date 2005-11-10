Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"

Il commissario della FIGC Giovanni Malagò, presente ieri al Franchi al fianco del direttore tecnico delle nazionali Claudio Ranieri, si è voluto congratulare con l’Italia Femminile per aver conquistato il passaggio al secondo turno dei play off per il Mondiale della prossima estate: “Complimenti alle Azzurre per aver conquistato la finale playoff. Ora ci attende la Finlandia, un doppio confronto decisivo in cui dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità e la determinazione necessaria per raggiungere un obiettivo fondamentale come la qualificazione al Mondiale 2027. - sono le sue parole ai canali della Federcalcio - Dobbiamo sostenere queste ragazze e fargli sentire la nostra vicinanza”.

Nell’intervallo della sfida contro la Bielorussia di ieri (terminata 1-1) Malagò si era invece così espresso, ai microfoni della Rai, anche sullo sviluppo del calcio femminile: “È una materia che conosco bene e su cui ho studiato molto, l’errore da evitare è quello di togliere risorse al calcio maschile o ad altre componenti per trasferirle al femminile. - prosegue ancora il commissario federale – Dobbiamo essere capaci di attrarre risorse nuove e partner strategici. Ci sono aziende e sponsor fortemente interessati a sposare questo progetto apportando capitali e non solo. Credo che a breve ci saranno novità importanti in tal senso”.