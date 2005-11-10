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Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:33Calcio femminile
14.10.2026 18:33Calcio femminile
Fonti preferite
Le Azzurrine si sono imposte per 4-0 contro l'Irlanda del Nord e volano alla prossima fase che mette in palio un posto per l'Europeo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Missione compiuta. Il 4-0 all’Irlanda del Nord, nella terza e ultima giornata del Gruppo A1, regala alla Nazionale Under 17 Femminile l’accesso al Round 2 di qualificazione all’Europeo. Italia avanti con 4 punti e capace di chiudere in crescendo, a livello di prestazioni e di risultati: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Austria e il pareggio di sabato scorso contro le padrone di casa della Norvegia (che ha chiuso al primo posto il girone grazie al 4-2 di oggi sulle austriache), la squadra di Priscilla Del Prete ha ipotecato la vittoria (sarebbe bastato anche il pari per avanzare) già nel primo tempo. A firmare il vantaggio, al 12’, è stata la classe 2011 Emma Fiorani (Sassuolo), mentre il raddoppio è stato di Giorgia Rossi (Roma). L’Italia ha arrotondato il risultato nella ripresa: al 9’ è stata Martina Battocchio (Juventus) a fare tris, prima dell’autorete di Devany. Una superiorità, quella dell’Italia, testimoniata anche dalle 24 conclusioni verso la porta nordirlandese.

Le parole di Del Prete

Siamo felicissime per la qualificazione e per la prestazione – l’analisi dell’allenatrice azzurra –. Sul piano del gioco siamo state superiori non solo oggi, ma anche in diversi momenti delle precedenti partite, e sono convinta che con una condizione fisica ancora migliore di quella mostrata questa settimana i risultati saranno una conseguenza del gioco espresso. Ho avuto questo gruppo anche lo scorso anno e la partenza era stata simile: con il passare dei mesi, però, ci furono grandi progressi, e con il lavoro potrà avvenire lo stesso anche in questa stagione”.

L’appuntamento per il Round 2 è in primavera: in palio ci sarà un posto nella fase finale dell’Europeo in programma dal 9 al 22 maggio in Finlandia, qualificante anche per il Mondiale Under 17 che si disputa annualmente in Marocco.

Il tabellino di Irlanda del Nord-Italia 0-4

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Agoha; Steele, Cowan, Devany, Fitzsimmons (dal 31’ st Harper); Guest (dal 42’ st Smyth), Donnan (dal 15’ st Anderson), Murray (dal 15’ st Hepburn); Mcmullan (dal 42’ st Moore), Robinson; Valente-Curley. A disp.: Mclaughlin, Lee, Turner, Kitson. All. McDowell

ITALIA (4-2-3-1): Wenin; Mariani, Oberparleiter, Fiorani, Ferraro (dal 10’ st Chessi); Gavazza (dal 16’ st Grigoli), Rossi (dal 18’ st Vianello); Battocchio, Crotti, De Clemente (dal 10’ st Ferranti); Elshamy (dal 10’ st Faggioli). A disp.: Ruotolo, Saragoni, Dall’Ava, Brunetti. All. Del Prete

ARBITRO: Miletic (Bosnia). Assistenti: Markovic (Bosnia), Benneche (Norvegia). IV ufficiale: Jensen (Norvegia)

Reti: 12’ pt Fiorani (IT), 25’ Rossi (IT), 9’ st Battocchio (IT), 23’ aut. Devany (IR)

Note: ammonite Guest (IR), Mcmullan (IR), Chiessi (IT)

UEFA WOMEN’S UNDER 17 CHAMPIONSHIP – ROUND 1

Lega A – Gruppo A1
Prima giornata – Mercoledì 7 ottobre
Norvegia-Irlanda del Nord 4-0
ITALIA-Austria 1-3

Seconda giornata – Sabato 10 ottobre
Norvegia-ITALIA 0-0
Austria-Irlanda del Nord 4-1

Terza giornata – Martedì 13 ottobre
Irlanda del Nord-ITALIA 0-4
Austria-Norvegia 2-4
Classifica: Norvegia 7, Austria 6, ITALIA 4, Irlanda del Nord 0

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