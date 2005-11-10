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Napoli Women, è addio con mister Sassarini: ha firmato la risoluzione. Lo attende la panchina dell'Inter
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"Il Napoli Women comunica la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico David Sassarini. Il club ringrazia mister Sassarini per il lavoro svolto nel suo percorso con il club, per la professionalità dimostrata e per una stagione appena conclusa che ha regalato grandi emozioni. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".
Con questa nota il club campano, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A Women, ha salutato il tecnico arrivato poco più di un anno fa sulla panchina azzurra a cui era legato da altri due anni di contratto. Nel suo futuro ci sarà probabilmente la panchina di una big del nostro campionato come l'Inter che nei giorni scorsi aveva salutato Gianpiero Piovani.
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