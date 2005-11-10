Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Daniel Uccellieri
Prova di forza della Roma che rifila 5 reti a domicilio alla Juventus. 5-2 il punteggio finale per le giallorosse, che con questa vittoria si riportano in vetta alla classifica a punteggio pieno. La Juventus invece resta nelle zone basse, con appena tre punti conquistati in 4 giornate.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4' e 45+4' Giugliano (R), 10' Pellegrino (R), 13' Corelli (R), 54' Redondo (J), 77' Pavan (J), 89' Bergamaschi (R)
Domenica 25 ottobre
12.30 Lazio-Como
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina
Serie A femminile, la classifica
Roma 12*
Inter 10*
Como 1907 9
Milan 6*
Ternana 6*
Fiorentina 4
Como 4
Napoli 4*
Juventus 3*
Lazio 1
Parma 1
Sassuolo 0
* una partita in più