Serie A Femminile, il programma della 4ª giornata: spicca Juventus-Roma
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:56Calcio femminile
autore Daniel Uccellieri
24.10.2026 09:56Calcio femminile
Juventus-Roma è la sfida di cartello della quarta giornata di Serie A Femminile. Ecco il programma completo e la classifica aggiornata.
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
La Serie A Femminile si prepara a vivere la quarta giornata di campionato, con sei sfide in programma tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Riflettori puntati sul big match tra Juventus e Roma, mentre Inter e Como 1907 cercano di difendere la vetta della classifica. In coda, Sassuolo e Parma sono chiamate a cercare
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
12.30 Milan-Ternana
16.00 Napoli-Inter
18.30 Juventus-Roma
Domenica 25 ottobre
12.30 Lazio-Como
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina
Serie A femminile, la classifica
Inter 9
Roma 9
Como 1907 9
Ternana 6
Fiorentina 4
Como 4
Juventus 3
Milan 3
Napoli 3
Lazio 1
Parma 1
Sassuolo 0
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