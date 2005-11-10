Serie A Femminile, il programma della 4ª giornata: spicca Juventus-Roma

La Serie A Femminile si prepara a vivere la quarta giornata di campionato, con sei sfide in programma tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Riflettori puntati sul big match tra Juventus e Roma, mentre Inter e Como 1907 cercano di difendere la vetta della classifica. In coda, Sassuolo e Parma sono chiamate a cercare

Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo

Sabato 24 ottobre

12.30 Milan-Ternana

16.00 Napoli-Inter

18.30 Juventus-Roma

Domenica 25 ottobre

12.30 Lazio-Como

15.00 Como 1907-Sassuolo

18.00 Parma-Fiorentina

Serie A femminile, la classifica

Inter 9

Roma 9

Como 1907 9

Ternana 6

Fiorentina 4

Como 4

Juventus 3

Milan 3

Napoli 3

Lazio 1

Parma 1

Sassuolo 0