Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Luca Bargellini
Il Como 1907 torna a casa con una prestazione strepitosa e con tre punti che la proiettano, almeno per il momento, al primo posto in solitaria nella classifica di Serie A Women, dal campo della Juventus. In casa delle bianconere, infatti, le lariane s'impongono per 4-2, con una ripresa strepitosa sigillata dalla doppietta di Bonfantini. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
Serie A Women, 3ª giornata
Sassuolo-Napoli Women 1-4
10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S)
Como Women-Fiorentina 1-1
30' Omarsdottir (F), 46' Bergersen (C)
Ternana Women-Lazio 1-0
50' Strode
Juventus-Como 1907 2-4
12' Moraca (C), 52' Redondo (J), 61' Wullaert (C), 69' e 76' Bonfantini (C), 88' Chiba (J)
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Roma-Milan
Ore 18:00 - Inter-Parma
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Como 1907 9*
Roma 6
Inter 6
Ternana Women 6*
Como Women 4*
Fiorentina 4*
Juventus 3*
Milan 3
Napoli Women 3*
Parma 1
Lazio 1*
Sassuolo 0*
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