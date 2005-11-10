Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
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Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 17:04Calcio femminile
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17.10.2026 17:04Calcio femminile
Dopo il successo esterno del Napoli a Sassuolo, arriva un pareggio fra Como Women e Fiorentina per 1-1. Viola avanti con la rete di Omarsdottir al 30' e pareggio delle lariane che arriva al 46' con Bergersen. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
Serie A Women, 3ª giornata
Sabato 17 ottobre
Sassuolo-Napoli Women 1-4
10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S),
Ore 15:00 - Como Women-Fiorentina
Ore 18:00 - Ternana Women-Lazio
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Juventus-Como 1907(diretta Rai Sport)
Ore 15:00 - Roma-Milan
Ore 18:00 - Inter-Parma
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 6
Inter 6
Como 1907 6
Como Women 4*
Fiorentina 4*
Juventus 3
Milan 3
Ternana Women 3
Napoli Women 3*
Parma 1
Lazio 1
Sassuolo 0*
* una gara in più
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