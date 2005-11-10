Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno

Terza vittoria consecutiva per la Roma in altrettante gare di Serie A Women. Le capitoline questo pomeriggio hanno superato 4-2 il Milan grazie alla doppietta di Pellegrino e i sigilli di Giugliano e Greggi (in pieno recupero. Doppietta di Grimshaw per le rossonere. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

Serie A Women, 3ª giornata

Sassuolo-Napoli Women 1-4

10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S)

Como Women-Fiorentina 1-1

30' Omarsdottir (F), 46' Bergersen (C)

Ternana Women-Lazio 1-0

50' Strode

Juventus-Como 1907 2-4

12' Moraca (C), 52' Redondo (J), 61' Wullaert (C), 69' e 76' Bonfantini (C), 88' Chiba (J)

Roma-Milan 4-2

10' e 27' Pellegrino (R), 24'rig e 29' Grimshaw (M), 66' Giugliano (R), 90+6' Greggi (R)

Domenica 18 ottobre

Ore 18:00 - Inter-Parma

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA

Roma 9

Como 1907 9

Inter 6*

Ternana Women 6

Como Women 4

Fiorentina 4

Juventus 3

Milan 3

Napoli Women 3

Parma 1*

Lazio 1

Sassuolo 0

* una gara in meno