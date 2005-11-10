Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Luca Bargellini
Terza vittoria consecutiva per la Roma in altrettante gare di Serie A Women. Le capitoline questo pomeriggio hanno superato 4-2 il Milan grazie alla doppietta di Pellegrino e i sigilli di Giugliano e Greggi (in pieno recupero. Doppietta di Grimshaw per le rossonere. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
Serie A Women, 3ª giornata
Sassuolo-Napoli Women 1-4
10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S)
Como Women-Fiorentina 1-1
30' Omarsdottir (F), 46' Bergersen (C)
Ternana Women-Lazio 1-0
50' Strode
Juventus-Como 1907 2-4
12' Moraca (C), 52' Redondo (J), 61' Wullaert (C), 69' e 76' Bonfantini (C), 88' Chiba (J)
Roma-Milan 4-2
10' e 27' Pellegrino (R), 24'rig e 29' Grimshaw (M), 66' Giugliano (R), 90+6' Greggi (R)
Domenica 18 ottobre
Ore 18:00 - Inter-Parma
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 9
Como 1907 9
Inter 6*
Ternana Women 6
Como Women 4
Fiorentina 4
Juventus 3
Milan 3
Napoli Women 3
Parma 1*
Lazio 1
Sassuolo 0
* una gara in meno