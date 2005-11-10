Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Luca Bargellini
Prima vittoria e primi punti in campionato per il Napoli Women. Nel match delle 12:30 in casa del Sassuolo le partenopee s'impongo 4-1: mattatrice di giornata Dompig autrice di una tripletta. Di Giordano, per le azzurre, e di Clelland, per le emiliane, le altre reti della sfida. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
Serie A Women, 3ª giornata
Sabato 17 ottobre
Sassuolo-Napoli Women 1-4
10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S),
Ore 15:00 - Como Women-Fiorentina
Ore 18:00 - Ternana Women-Lazio
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Juventus-Como 1907(diretta Rai Sport)
Ore 15:00 - Roma-Milan
Ore 18:00 - Inter-Parma
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 6
Inter 6
Como 1907 6
Juventus 3
Como Women 3
Milan 3
Fiorentina 3
Ternana Women 3
Napoli Women 3*
Parma 1
Lazio 1
Sassuolo 0*
* una gara in più