Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:34Calcio femminile
autore Daniel Uccellieri
18.10.2026 09:34Calcio femminile
La terza giornata di Serie A Women si chiude con tre gare: Juventus-Como 1907 alle 12.30, Roma-Milan alle 15 e Inter-Parma alle 18.
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Si chiude la terza giornata della Serie A femminile, 3 le gare in programma: si parte alle 12.30 con Juventus-Como 1907, alle 15.00 Roma-Milan, alle 18.00 Inter-Parma
Serie A Women, 3ª giornata
Sabato 17 ottobre
Sassuolo-Napoli Women 1-4
Como Women-Fiorentina 1-1
Ternana Women-Lazio 1-0
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Juventus-Como 1907(diretta Rai Sport)
Ore 15:00 - Roma-Milan
Ore 18:00 - Inter-Parma
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 6
Inter 6
Como 1907 6
Ternana Women 6*
Como Women 4*
Fiorentina 4*
Juventus 3
Milan 3
Napoli Women 3*
Parma 1
Lazio 1*
Sassuolo 0*
* una gara in più
Altre notizie Calcio femminile
Oggi
Ieri
17:04 Calcio femminile
Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
14:49 Calcio femminile
Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
09:32 Calcio femminile
Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
venerdì 16 ottobre
12:42 Calcio femminile
European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
giovedì 15 ottobre
16:03 Calcio femminile
La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
mercoledì 14 ottobre