La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC

In occasione della terza giornata della Serie A Women, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre, il calcio femminile italiano si unisce alla campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul tumore al seno e promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce.

Le squadre scendono in campo indossando il Nastro Rosa di AIRC, simbolo dell’impegno condiviso contro il tumore al seno. Un nastro rosa che sarà completo solo quando ci sarà una cura per tutte le donne, anche per chi affronta le forme più aggressive.

Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi continua ad aumentare: nel nostro Paese, dagli anni Novanta a oggi è cresciuta dal 78% fino all’89,5%, numeri che significano migliaia di vite salvate.

Mentre ricercatrici e ricercatori studiano nuove terapie più mirate ed efficaci contro i tumori più aggressivi, è fondamentale che le donne aderiscano ai controlli raccomandati per la diagnosi precoce – individuare un tumore in fase molto iniziale aumenta la possibilità di curarlo in modo più efficace – e adottino abitudini e comportamenti salutari per ridurre il rischio di ammalarsi. Indossando il nastro rosa di AIRC, le atlete della Serie A Women si fanno portavoce di questi messaggi, contribuendo a diffondere una cultura della salute e della prevenzione.

“Ottobre è il mese della sensibilizzazione, ma quello della prevenzione del tumore al seno è un tema di interesse quotidiano nelle vite di ognuna di noi – ha dichiarato la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti –. Prevenire significa, appunto, arrivare prima, e uno degli obiettivi della campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC con cui siamo onorate di scendere in campo è proprio quello di sensibilizzare tutto il nostro movimento sull'importanza della prevenzione e della ricerca. Le nostre calciatrici, atlete professioniste, in questo weekend si faranno portatrici di un messaggio importante, che le riguarda in prima persona: la salute viene prima di qualsiasi risultato sportivo”.

Nel corso delle gare (trasmesse tutte in diretta su DAZN, con Juventus-Como 1907 in onda anche su RaiSport), i cronisti ricorderanno l’importanza della prevenzione e inviteranno il pubblico a sostenere la ricerca. I club e le giocatrici contribuiranno attivamente alla diffusione del messaggio anche attraverso i propri canali social, sottolineando il valore della prevenzione e il ruolo fondamentale della ricerca scientifica.

Con questa iniziativa, la Serie A Women conferma il proprio impegno sociale e si fa portavoce di un messaggio di responsabilità e fiducia nella ricerca, mettendo lo sport al servizio della missione di rendere il cancro sempre più curabile. Questo appuntamento rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione tra Fondazione AIRC e FIGC, che da 29 anni con la campagna “Un Gol per la Ricerca” coinvolge squadre, calciatori, arbitri, tifosi e media sportivi nel sostegno della ricerca oncologica e nella sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

Oggi indossiamo il Nastro Rosa di Fondazione AIRC perché insieme vogliamo vincere la partita contro il tumore al seno.

Invitiamo le donne a giocare in difesa, grazie alla prevenzione e, tutti insieme, giochiamo in attacco, sostenendo i ricercatori AIRC!

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