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Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 21:49Calcio femminile
20.10.2026 21:49Calcio femminile
Fonti preferite
Ciccioli, Giordano, Toniolo, Giugliano, Pellegrino Cimò e Bonfantini tra le migliori giocatrici del weekend; in attacco, per la terza volta su tre, c’è la belga
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

È una top 11 tricolore quella della terza giornata della Serie A Women Athora: sono ben sei, infatti, le calciatrici italiane presenti nella formazione migliore della settimana. Gloria Ciccioli (Ternana Women) in porta, Michela Giordano (Napoli Women) e Martina Toniolo (Ternana Women) in difesa, Manuela Giugliano (Roma) a centrocampo, Agnese Bonfantini (Como 1907) e Giada Pellegrino Cimò (Roma) nel quartetto offensivo. Davanti, terza presenza in tre giornate per Tessa Wullaert, grande protagonista dell’avvio del Como 1907.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della seconda giornata della Serie A Women Athora 2026-27:
Gloria Ciccioli: Il portiere della Ternana è stato uno dei due ad aver tenuto la porta inviolata in questo turno di campionato, insieme a Cecilia Runarsdottir.
Martina Toniolo: Nella sfida tra Ternana e Lazio, la classe 2001 è stata, tra le rossoverdi, la giocatrice con più tocchi (76) e passaggi riusciti (28); inoltre, tra i difensori scesi in campo nel weekend, solo Nerea Nevado (nove) ha effettuato più cross (sei).
Sophie Howard: Tra i difensori scesi in campo in questo turno di campionato, la classe ’93 del Como Women ha registrato il record di respinte (10) e intercetti (otto); inoltre, nessuna pari ruolo ha vinto più duelli aerei (tre come Correia).
Ivana Andrés: La nerazzurra è stata, tra i difensori, la giocatrice che in questa giornata di Serie A ha completato più passaggi (71 su 79); inoltre, tra le calciatrici con almeno gli stessi passaggi tentati (79), nessuna ha registrato una percentuale di successo migliore rispetto alla spagnola (89.9% come Schatzer).
Michela Giordano: Oltre ad aver segnato uno dei quattro gol del Napoli contro il Sassuolo, l’azzurra è stata il difensore con più tocchi in questo turno di Serie A (100, meno solo di Simonetti considerando tutte le giocatrici scese in campo).
Manuela Giugliano: Oltre ad aver segnato un gol nel 4-2 della Roma sul Milan, la giallorossa è stata la giocatrice che in questa giornata ha creato più occasioni (otto) e completato più cross (cinque, corner inclusi).
Christy Grimshaw: Oltre ad essere stata l’unica centrocampista con una marcatura multipla realizzata in questa giornata di campionato (doppietta contro la Roma), la scozzese ha registrato il record - sempre tra le pari ruolo - di tocchi in area avversaria (sei).
Chanté Dompig: La giocatrice del Napoli è stata l’unica a segnare più di due gol in questo turno di campionato (tripletta contro il Sassuolo), l’unica in generale ad aver contribuito a più di due marcature e l’unica ad aver tirato più di tre volte nello specchio della porta (quattro).
Giada Pellegrino Cimò: Oltre ad essere stata una delle quattro giocatrici che hanno siglato una marcatura multipla in questo turno di campionato (doppietta contro il Milan), la giallorossa ha registrato il 92.9% di passaggi riusciti (13/14), meno solo di Rosucci (96.7%) tra le calciatrici che ne hanno tentati più di 10.
Agnese Bonfantini: La classe ’99 è stata l’unica giocatrice ad aver realizzato più di un gol da subentrata nella giornata di Serie A appena terminata (doppietta contro la Juventus); inoltre, tra piemontesi e lombarde, è stata l’unica a tirare più di due volte in porta (tre).
Tessa Wullaert: Oltre ad aver segnato un gol nel 4-2 del Como 1907 in casa della Juventus, la belga è stata l’unica attaccante con almeno tre occasioni create e almeno tre tiri tentati in questo turno di Serie A (3+3).

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