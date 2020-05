tmw Calcio femminile, in serata riunione dei club. Piccola speranza per la A, la B verso lo stop

vedi letture

Se per la Serie A femminile sembra esserci uno spiraglio di ripartenza, con conclusione entro il 30 giugno, per la Serie B femminile il discorso è diverso e potrebbe arrivare lo stop. Questa sera, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è prevista una riunione fra le varie società dei due campionati principali per decidere cosa fare alla luce delle decisioni del Consiglio Federale tendo conto che il calcio femminile è assimilabile a quello dilettantistico (che è stato stoppato). Vedremo cosa emergerà dalla riunione, ma se per la A c'è qualche spiraglio di ripartenza per la Serie B e la C lo stop dovrebbe arrivare quasi sicuramente.