Fonte: dal nostro inviato Pietro Mazzara

© foto di Antonio Vitiello

Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione della squadra: “Sono emozionato e nervoso per domenica. Non vedo l’ora di scendere in campo. Ho delle ragazze che sono delle guerriere. Non mi aspettavo un ambiente così pulito. Danno sempre tutto, a volte le devo anche frenare. Fanno molto lavoro di prevenzione pre e post allenamento. Sono fantastiche. La partenza è stata delle migliori, vedremo da domenica come andrà. Abbiamo tanta strada da fare. Ma sono sicuro che nei prossimi 4-5 anni le cose cambieranno in meglio per il movimento”