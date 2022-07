ufficiale Fiorentina Femminile scatenata sul mercato: l'attaccante Mijatovic firma un biennale

Fiorentina scatenata sul mercato in queste settimane. Dopo aver annunciato il ritorno di Parisi e gli arrivi di Baldi, Agard, Kajan ed Erzen il club viola nella giornata di oggi ha annunciato l'arrivo di un nuovo innesto in attacco come la serba Mijatovic, lo scorso anno in forza alla Roma. Questa la nota della Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Serba Milica Mijatovic.

Nata il 26 Giugno 1991, Milica arriva dalla Roma dove ha giocato la scorsa stagione. In passato ha giocato in tutta Europa e in Australia e vestito, tra le altre, le maglie di SFK 2000, Stella Rossa, BIIK Kazygurt, Melbourne City e Hacken. Vanta diversi Campionati Nazionali (bosniaco, kazako, australiano), Coppe Nazionali (Bosnia Erzegovina, Kazakistan, Svezia) e una Supercoppa del Kazakistan.

Milica ha giocato in UEFA Women’s Champions League e difende i colori della Nazionale Maggiore Serba dal 2009. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2024.