Milan, per il dopo-Maignan nel mirino ci sono anche Suzuki del Parma e Caprile del Napoli

Il Milan è sempre più vicino alla cessione di Mike Maignan al Chelsea. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, sebbene ci sia ancora una certa distanza tra la richiesta del club rossonero e l’offerta dei Blues, le due parti stanno lavorando per raggiungere un compromesso che possa soddisfare entrambe. La trattativa è calda e potrebbe chiudersi a breve. La partenza del portiere francese rappresenterebbe una perdita significativa, sia dal punto di vista tecnico che carismatico, ma il Milan vuole farsi trovare pronto con un sostituto di livello.

In cima alla lista dei possibili eredi c’è Mile Svilar, estremo difensore della Roma che ha saputo ritagliarsi spazio e fiducia durante la seconda parte della stagione. Il profilo del serbo convince sia la dirigenza che lo staff tecnico milanista per la sua giovane età, ma anche per le qualità mostrate in Serie A e nelle competizioni europee. La Roma, però, non sembra intenzionata a svendere il suo portiere, e questo potrebbe complicare le trattative.

Parallelamente, il Milan valuta anche altre soluzioni. Zion Suzuki, giovanissimo portiere del Parma, è un nome seguito con attenzione anche dal Napoli ed è considerato uno dei talenti più promettenti in circolazione. Piace anche Elia Caprile, reduce da un ottimo finale di stagione al Cagliari. Entrambi rappresentano opzioni più futuribili, ma la dirigenza vuole muoversi per tempo: la porta rossonera potrebbe presto cambiare padrone e il club non vuole farsi trovare impreparato.