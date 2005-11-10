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Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:04Calcio femminile
22.10.2026 22:04Calcio femminile
Fonti preferite
Si svoelgerà negli Stati Uniti la prima edizione del Mondiale per club femminile
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Alberto Fornasari

Il 17 dicembre 2025 il Consiglio della FIFA ha deciso che la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile della FIFA si sarebbe svolta dal 5 al 30 gennaio 2028. L’Ufficio di presidenza del Consiglio ha poi scritto un nuovo capitolo nella storia del torneo designando gli Stati Uniti come paese ospitante.

Nel corso di quest’anno, l’amministrazione della FIFA si è adoperata per individuare un paese ospitante all’altezza per la prima edizione della competizione quadriennale, che vedrà protagoniste 19 delle migliori squadre femminili di club provenienti da tutte e sei le confederazioni.

Dame Sarai Bareman, responsabile del calcio femminile della FIFA, ha spiegato che, dopo il successo della prima edizione in assoluto della Coppa del Mondo per club FIFA, ospitata dagli Stati Uniti lo scorso anno, e dopo la Coppa del Mondo FIFA di quest’anno, che ha battuto ogni record e in cui gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo straordinario, la FIFA è fiduciosa che il Paese saprà ancora una volta offrire un palcoscenico all’altezza dell’evento.

"Abbiamo condotto una valutazione approfondita per individuare la sede più adatta per l’edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club femminile FIFA", ha dichiarato Bareman. "In definitiva, la recente eccellenza degli Stati Uniti nell’organizzazione dei principali tornei FIFA, unita al notevole interesse per il calcio femminile presente nel Paese e alle sue infrastrutture sportive d’élite, ha reso questa nazione la scelta più ovvia".

"Insieme al vivace e appassionato ecosistema del calcio femminile negli Stati Uniti, ai club qualificati, al governo, alle città ospitanti, ai nostri partner commerciali e mediatici e a molti altri soggetti, la nostra missione sarà quella di stabilire uno standard impressionante per il calcio femminile di club a livello globale e un punto di riferimento per il futuro".

Confermate le prime sette squadre partecipanti alla Coppa del Mondo per club femminile FIFA 2028

Sulla base della decisione del Consiglio della FIFA del 6 marzo 2025, con cui sono state confermate le assegnazioni dei posti disponibili, l’Ufficio di presidenza del Consiglio ha confermato i principi fondamentali di accesso che regoleranno le modalità di qualificazione delle squadre alla prima edizione della Coppa del Mondo per club femminili della FIFA.

Elaborato in stretta consultazione con le confederazioni e con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra qualità agonistica e rappresentanza globale, il modello premia le prestazioni sportive dando la priorità alle campionesse continentali delle stagioni che si concluderanno negli anni dal 2024 al 2027.

“Queste sette squadre, insieme alle altre, si uniranno per mostrare a un pubblico globale la forza e la ricchezza del calcio femminile di club”, ha aggiunto Bareman. “Avranno l’opportunità di raccontare la loro storia, ampliare la loro base di tifosi e rappresentare la propria squadra sulla scena mondiale. Si sono guadagnate a pieno titolo questa opportunità di entrare nella storia degli Stati Uniti”.

L’AFC, la CAF, la Concacaf e la CONMEBOL saranno rappresentate dalla competizione da tre squadre ciascuna, una squadra sventolerà la bandiera dell’OFC e sei delle migliori squadre di calcio femminile europee rappresenteranno la UEFA.

Per le confederazioni con quattro o più posti (UEFA)

L'accesso è concesso alle squadre vincitrici della massima competizione per club della confederazione, oltre ad altre squadre da determinare in base a un ranking dei club.
Qualora una squadra dovesse vincere più edizioni della UEFA Women’s Champions League tra il 2024 e il 2027, i posti aggiuntivi saranno assegnati in base a un ranking delle squadre.
Di norma si applica un limite massimo di due club per ogni Associazione membro della FIFA (MA) europea, salvo nei casi in cui più di due club della stessa MA abbiano vinto la principale competizione per club della confederazione.
Per le confederazioni con meno di quattro posti disponibili (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL e OFC)

L’accesso è concesso alle squadre meglio classificate, in base a un ranking delle squadre, tra i vincitori della principale competizione per club della confederazione.
Qualora una squadra vincesse più edizioni della principale competizione per club della confederazione, i posti aggiuntivi saranno assegnati in base a una classifica delle squadre.
Qualora una confederazione organizzi meno di quattro edizioni della propria competizione calcistica per club di massimo livello tra il 2024 e il 2027, verrà utilizzata un ranking per club per concedere l’accesso ai posti rimanenti.
Non verrà applicato alcun limite per paese alle federazioni affiliate (MA) dell’AFC, della CAF, della Concacaf, della CONMEBOL e dell’OFC.
La FIFA collaborerà con le confederazioni interessate per definire una metodologia di classificazione dei club basata sul merito sportivo, mentre per questa edizione in tali confederazioni verranno applicati gli attuali meccanismi della UEFA e della CONCACAF.

Dopo l’edizione del 2028 verrà effettuata una revisione del quadro normativo relativo all’accesso.

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