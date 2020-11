UWCL, Valerenga a valanga in Lituania. Avanzano anche St. Polten, Minsk e Kharkiv

Una sola goleada e tante gare equilibrate nei cinque match di Champions League femminile giocati oggi e che concludono la fase preliminare della competizione. A vincere largamente è solo il Valerenga che batte per 7-0 il Gintra. Vittorie esterne anche per Khrakiv (2-0 al Sarajevo), Lanchkhuti (1-0 al Cluj) e Minsk (2-0 al Vllaznia), mentre vince in casa il St. Polten sul CSKA Mosca staccando l'ultimo biglietto per i sedicesimi di finale dove entreranno in gioco i club più importanti del continente - comprese le nostre Juventus e Fiorentina - con il sorteggio per gli accoppiamenti che andrà in scena il 24 novembre.

Questo il quadro completo delle gare giocate:

18 novembre

NSA Sofia (BUL) – Spartak Subotica (SRB) 0-7 (10° rig Slovic, 19° Filipovic, 42° Davis, 69° Ciric, 72°, 90° Matic, 74° Baka)

WFC Pomurje (SVN) - Ferencvaros (HUN) 4-1 (27° Kolbl, 37° rig, 73°, 80° Korosec; 53° rig Mosdoczi)

Valur (ISL) - Glasgow City (SCO) 1-1 (3-4 dcr) (80° Edvardsdottir; 51° Crichton)

Gornik Leczna (POL) - Apollon LFC (CIP) 2-1 (81° Kmczyk, 83° Zdunek; 3° rig Freda)

Anderlecht (BEL) - SL Benfica (POR) 1-2 (55° Tison; 62’, 78’ Nycole Raysla)

19 novembre

Gintra Universitetas (LTU) - Valerenga (NOR) 0-7 (19° Sigurdardottir, 33° Madsen, 45°, 61° Stefanovic, 62° Nchout, 70° aut. Neverdauskaite, 89° Jensen)

SFK 2000 Sarajevo (BIH) - WFC-2 Kharkiv (UKR) 0-2 (9° Pantsulaya, 29° Kravchuk)

Olimpia Cluj (ROM) - Lanchkhuti (GEO) 0-1 (68° Chkonia)

Vllaznia (ALB) - FC Minsk (BLR) 0-2 (33° Sas, 84° Khimich)

St. Polten (AUT) - CSKA Mosca (RUS) 1-0 (60° rig Eder)

In neretto le squadre che accedono ai sedicesimi