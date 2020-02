vedi letture

Sarri, la certezza della conferma solo con lo scudetto. L’Inter al lavoro per il rinnovo di Lautaro. Barcellona e Real pronte a pagare la clausola rescissoria. Giroud resta un’ipotesi forte per l’estate. Mertens riapre al Napoli

Non è un momento facile per la Juventus e Sarri. La partita di Coppa Italia con il Milan ha allontanato la sconfitta di Verona la prestazione non è stata convincente. Il rendimento di questa stagione non è lo stesso del recente passato. E il riferimento non è solo ai 9 punti in meno rispetto all’anno scorso e alla crescita delle avversarie come l’Inter e la Lazio. Ronaldo ha sicuramente nascosto parte delle difficoltà, andando a segno per 10 giornate consecutive, ma la squadra sembra meno solida. E qui entra in gioco Sarri, che è chiamato a vincere per avere la certezza della conferma. Il discorso scivola ovviamente sul campionato, meglio ancora la Champions anche se neanche Conte e Allegri (che però ha raggiunto due finali) sono riusciti nell’impresa. Il vantaggio di Sarri è che, nonostante qualche passo falso in campionato (tre per la precisione), la Juventus è in piena corsa su tre fronti. La cena con Agnelli e Paratici è stato un modo per rafforzare la posizione dell’allenatore, ma ora la Juventus è chiamata a cambiare marcia perché mai come quest’anno la lotta per il titolo è così aperta. Intanto la società sta facendo valutazioni anche per le possibili partenze in estate: Bernardeschi e Douglas sono due nomi da monitorare con attenzione. Anche l’Inter è in movimento per il futuro. Vidal resta sempre un obiettivo e magari a breve i nerazzurri potrebbero accelerare per bloccare Giroud che a giugno si svincolerà dal Chelsea. Oggi però l’Inter deve difendersi anche dall’assalto dei grandi club europei per Lautaro Martinez, che sta dimostrando il suo grandissimo valore. Il Barcellona è fortemente interessato e sa che può giocarsi la carta della clausola rescissoria di 111 milioni di euro. L’attaccante argentino a Milano sta benissimo, ha un ottimo feeling con tutto l’ambiente e anche con Conte ma per non rischiare nulla in questi mesi Marotta e Ausilio proveranno a rinnovargli il contratto ovviamente cercando di togliere la clausola o alzandola di parecchio. Il tempo non manca ma trovare un accordo per allungare il matrimonio con Lautaro è fondamentale, tenendo conto che negli ultimi tempi anche il Real Madrid si è fatto avanti con decisione. Il Napoli procede con le trattative dei rinnovi. Oltre ai soliti Maksimovic, Zielinski e Milik, sono ripresi in maniera costante i colloqui con Mertens. L’attaccante belga a Napoli si trova bene e per questo il discorso resta aperto. Gattuso lo considera importante per il suo progetto tattico e spera che a breve ci possa essere qualche novità. Su Mertens resta sempre alla finestra anche l’Inter.