Klaas Jan Huntelaar giocherà anche il prossimo anno per l'Ajax. Poi, nel 2020, potrebbe decidere di porre fine alla sua carriera agonistica, col futuro che sarebbe comunque all'interno del club di Amsterdam, come da lui stesso confermato ai microfoni del canale ufficiale degli olandesi: "Ogni anno decidiamo cosa fare insieme ai dirigenti, se proseguire o no. Durante le conversazioni Overmars e Van der Sar mi hanno proposto di restare nel club dopo il ritiro, magari come allenatore delle giovanili. E' bello che mi abbiano offerto questa opportunità, ma ora voglio concentrarmi solo sul calcio giocato".