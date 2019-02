© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Mbappè e Neymar restano a Parigi, parola di Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain che ha assicurato che i due non andranno via in estate: "No, non è al 100%, è al 2.000%. Rimarranno a Parigi. Molti media, specialmente in Francia, sostengono che dovremmo vendere Neymar o Kylian. Voglio confermare che Kylian e Neymar resteranno qui".