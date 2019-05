Arsenal, Emery celebra il primo anno da tecnico dei gunners

In attesa di disputare la finale di Europa League, Unai Emery festeggia tramite i social il suo primo anno da tecnico dell'Arsenal. L'ex allenatore di Siviglia e Paris Saint-Germain, che mercoledì contenderà la coppa al Chelsea nella partita di Baku, nella sua prima annata all'Emirates Stadium ha portato i gunners al quinto posto in Premier. Tra meno di una settimana, potrebbe festeggiare il ptimo trofeo vinto con l'Arsenal.

🗓 One year ago today, @UnaiEmery_ became our head coach 👔 pic.twitter.com/XbeJfy2IYl

— Arsenal FC (@Arsenal) 23 maggio 2019