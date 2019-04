Atletico Madrid, idea Edinson Cavani se parte Diego Costa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atletico Madrid sta già studiando le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Ne parla As nelle sue pagine sportive e spiega come i dirigenti stiano valutando con grande attenzione il nome di Edinson Cavani, centravanti uruguayano al PSG dal 2013. L'arrivo del Matador sarebbe ovviamente legato all'eventuale partenza di Diego Costa.