Secondo quanto riportato da TV3, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha convocato Gerard Piqué per una riunione urgente per fare chiarezza circa la sua uscita pubblica. Dopo la partita contro il Getafe, il difensore aveva lanciato un messaggio alla dirigenza, invitandola ad ascoltare maggiormente lo spogliatoio. Piqué ha inoltre puntato il dito nei confronti di Mundo Depiortivo, reo di aver sottolineato come alcuni giocatori abbiano troppa influenza sulle scelte societarie. Una situazione che sottolinea la mancanza di serenità nell'ambiente blaugrana.