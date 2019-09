© foto di J.M.Colomo

Negli ultimi giorni sui giornali spagnoli si vociferava di una crisi all'interno dello spogliatoio del Barcellona ma dopo la vittoria conquistata in casa del Getafe Gerard Piqué ha detto: “Dobbiamo stare tutti uniti, non solo i giocatori ma anche i tifosi e il Consiglio di amministrazione. Quando c'è una persona che non vuole arrabbiarsi, non ci sono scontri. Conosciamo il club, conosciamo i giornali che sono collegati al club e sappiamo chi scrive gli articoli anche se non sono firmati o firmati da un altro. Non vogliamo arrabbiarci, vogliamo competere e vincere titoli. Spero che nessuno cerchi di creare problemi che non esistono. Le cose possono andare bene o male, ma dobbiamo tenere insieme il club perché se no ci facciamo del male".