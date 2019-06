© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ormai il Barcellona ha scoperto le proprie carte. Secondo quanto riportato da El Pais, il club catalano ha chiesto aiuto agli sponsor: per poter riportare Neymar in balugrana, serve uno sforzo economico non indifferente. Le prossime ore saranno decisive per poter sbloccare una situazione davvero complessa soprattutto dal punto di vista economico. Al momento il Paris Saint-Germain ha respinto l'offerta dei catalani, ma non sarà semplice trattenere il brasiliano, ormai sempre più distante da Parigi.