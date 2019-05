Barcellona, rifondazione in vista: Rakitic potrebbe davvero partire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Spagna rilanciano: Ivan Rakitic potrebbe davvero lasciare il Barcellona nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Questo almeno è quanto riferisce Sport, che oggi in edicola parla di una rifondazione estiva nei pensieri dei catalani, per la quale partiranno molti giocatori in nome del fare cassa per poter acquistare le nuove stelle del futuro. Tra i nomi che si leggono in procinto di lasciare, c'è anche quello di Ivan Rakitic, sul conto del quale si erano accese molte voci che volevano l'Inter interessata, prontamente però rispedite al mittente dallo stesso centrocampista.