© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona ha ritrovato il suo ex Andres Iniesta in amichevole contro il Vissel Kobe, ma a trionfare sono stati i blaugrana. Decide il match la doppietta di Perez, ma Valverde ha testato tanti nuovi arrivi: in campo De Jong al posto di Rakitic, mentre Griezmann è stato inserito nella formazione titolare. Assenti Messi e Suarez, che si uniranno ai propri compagni nei prossimi giorni.