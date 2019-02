© foto di Federico Gaetano

Le buone notizie per Ernesto Valverde arrivano dall'infermeria. Lo staff medico infatti ha dato l'ok a Samuel Umtiti che pare aver superato i suoi problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro e sarà convocato per la sfida di Champions League contro il Lione in programma martedì. Il difensore francese in questa stagione sta lottando con i problemi al ginocchio sinistro. Si è dovuto fermare alla fine di settembre per questi problemi e, dopo un trattamento conservativo, è tornato titolare contro l'Atletico Madrid ma due giorni dopo il problema si è ripresentato.