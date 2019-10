Barcellona, Vidal consiglia Dembelé: "Lavori duro, ha un talento enorme"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, nella sua intervista a L'Equipe s'è soffermato anche su Ousmane Dembelé: "E' un calciatore che ha un talento enorme. Quando raggiungerà la maturità, si rivelerà molto importante sia per il Barça che per la Francia. Chiaramente deve prima maturare, ascoltare il suo corpo, lavorarci per evitare infortuni. Se vuole essere il migliore, deve svegliarsi e pensare solo al calcio, mangiare e pensa al calcio, andare a dormire e pensare al calcio. Ci parlo molto, è un'ottima persona. Si sta evolvendo, deve continuare così".