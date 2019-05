Belgio, i convocati di Martinez per le qualificazioni: ci sono tre italiani

© foto di Insidefoto/Image Sport

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per gli impegni contro Kazakistan e Scozia, validi per le qualificazioni all'Europeo del 2020. Tra i ventotto elementi della rosa ci sono l'atalantino Castagne, come il doriano Praet oltre il napoletano Mertens.

Il programma. Inserito nel girone I, il Belgio ha vinto le prime due gare di qualificazione contro Russia e Cipro. Il prossimo 8 giugno i diavoli rossi giocheranno in casa contro il Kazakistan, poi si ripeteranno sempre in casa contro i britannici.

Questa la lista completa:

Portieri: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels, Hendrik Van Crombrugge.

Difensori: Toby Alderweireld, Leander Dendoncker, Vincent Kompany, Brandon Mechele, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen.

Centrocampisti: Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Nacer Chadli, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Dennis Praet, Youri Tielemans, Axel Witsel, Eden Hazard, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Leandro Trossard, Hans Vanaken.

Attaccanti: Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Divock Origi, Christian Benteke.